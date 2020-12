Krátky nedeľný výlet pod Pezinskou Babou

Nedeľný obed a my začíname rozmýšľať, čo s poobedím. Chceme von, niekam do prírody, musí to byť do hodinky jazdy a musí to byť niečo nie úplne obyčajné. Máme deti vo veku, keď ich prechádzka v lese len tak nenadchne.

K našim dvom deťom sa pribudli ešte ďalšie dve. Cieľ výletu ich zaujal, tak sa pridali. Nasadáme do auta a ideme smer Pezinok. Prvou zastávkou je štôlňa Hermína. Dá sa do nej bezpečne vojsť a ísť pomerne dlho v úplnej tme iba za svetla bateriek. Steny hrajú rôznymi farbami, má to svoje čaro a tajomnú atmosféru

.

Zo štôlne sa presúvame pár km na náučný banský chodník, kde pozrieme ešte jednu zasypanú štôlňu. Prístupných je iba pár metrov.

Cestu k autu sme si spestrili ešte ľahkým URBEXom v areáli opustenej ženskej psychiatrie. Už sa stmievalo, tak pre mladšiu časť posádky pôsobil aj trošku strašidelne.